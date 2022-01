Non indossavano la mascherina, sciatori torinesi denunciati a Cervinia

Non indossavano la mascherina fp2 nell'area di smistamento per gli imbarchi alla funivia Plan Maison, a Cervinia, e hanno reagito ai carabinieri che li stavano identificando. Tre giovani sciatori sono stati denunciati in stato di libertà per oltraggio a pubblico ufficiale - uno di questi anche per resistenza a pubblico ufficiale - e un quarto dello stesso gruppo perché si è rifiutato di esibire il documento di identità.

Per tutti e quattro, residenti nella provincia di Torino, è scattata la sanzione per aver omesso di indossare la mascherina Ffp2. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di ieri, domenica 30 gennaio, durante un controllo delle norme anti Covid da parte dei militari dell'Arma.