Civich, la graduatoria del concorso è in scadenza: "Assumeteci per l'anagrafe"

Addirittura, secondo i vigili che aspettano di essere assunti, ci vorrebbero due anni per vedere nuovi ingressi in via Bologna. In un corpo che è sempre più vecchio. Secondo i dati aggiornati al 2020, gli agenti del capoluogo sono 1.743: il 60% circa ha più di 60 anni, con la maggioranza di questi che ha un’età compresa tra i 56 e 62 anni: solo il 5% ha meno di 32 anni.