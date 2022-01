Scegliere le gomme per la bici: alcuni suggerimenti utili

Se, per qualsiasi ragione, doveste avere la necessità di cambiare gli pneumatici della vostra bici, spesso e volentieri si tende ad acquistare il primo modello che capita sottomano e che è delle giuste dimensioni. In realtà, invece, per quanto riguarda un simile acquisto, andrebbe usata molta meno impulsività.

La scelta delle gomme per la propria bici dovrebbe avvenire, al contrario, dopo aver fatto tutte le riflessioni e valutazioni del caso. Sul mercato, infatti, c’è la possibilità di trovare un’ampia gamma di tipologie e di produttori e questo aspetto rende la scelta ancora più ardua e complessa di quello che si potrebbe pensare. Il vantaggio, di questi ultimi anni, è relativo alla diffusione sempre maggiore di piattaforme online che provvedono alla vendita di tali accessori e prodotti: ad esempio, sono tante le tipologie di gomme per bici sul catalogo di 1001Pneumatici.

Il primo aspetto da considerare: le dimensioni

Nel momento in cui si deve scegliere, ecco che ci sono diversi aspetti da tenere in considerazione. Si parte, inevitabilmente, dalle dimensioni. Le gomme da bici vengono proposte in una gamma pressoché infinita di taglie. La differenza principale che intercorre tra tutti i vari modelli è rappresentata senz’altro dal diametro e dalla lunghezza. Il diametro va misurato calcolando la distanza che intercorre tra le due estremità esterne della gomma. La larghezza, invece, si calcola effettuando la misurazione della distanza che è presente tra i battistrada oppure tra le pareti esterne della gomma stessa.

In riferimento all’attività di ciclismo su strada, viene impiegato spesso e volentieri il sistema metrico, mentre in riferimento alle mountain bike si deve tenere in considerazione il sistema imperiale britannico in termini di espressione delle diverse misure.

Quindi, una gomma caratterizzata da un diametro maggiore sarà in grado di garantire una velocità maggiore, ma certamente ne potrebbe risentire la stabilità del mezzo generale. Invece, qualora la larghezza della gomma dovesse essere ampia, ecco che la stabilità verrebbe favorita, mentre in caso contrario, a beneficiarne sarebbe la velocità.

Le gomme per le mtb

Nel caso in cui si avesse a disposizione una mountain bike e si dovesse provvedere alla sostituzione delle gomme, è necessario scegliere ovviamente solo ed esclusivamente quelle tipologie compatibili per affrontare dei percorsi fuoristrada.

Questi modelli di pneumatici si caratterizzano per avere un battistrada ricco di tasselli, in grado di garantire un impatto senz’altro migliore in termini di aderenza. La larghezza di tali pneumatici è disponibile in vari formati e varia chiaramente in relazione anche alla tipologia di bici che si ha a disposizione e alla tipologia di guida che si mette in atto.

Giusto per fare un altro esempio, le biciclette da cross country si caratterizzano per avere delle gomme che presentano una larghezza che va da 1.8” a 2.2”. Invece, le bici da trailpiuttosto che da all-mountain si caratterizzano per avere, nella maggior parte dei casi, delle gomme di larghezza compresa tra 2.25” e 2.4”.

Le gomme per le bici da corsa

Gli pneumatici dedicati alle bici da corsa sono in grado di garantire un livello di varietà senz’altro inferiore dal punto di vista delle dimensioni in confronto alle gomme per bici mtb. Il diametro classico della gomma per una bici da corsa è 700c, mentre le versioni 650b sono una soluzione quelle preferite per garantire una distanza di stand-over più ridotta per i ciclisti.

Gran parte delle bici da corsa può contare sulla presenza di pneumatici dotati di una larghezza che va da 18 fino a 23 mm. Nel corso delle varie uscite in bici, ecco che possono essere impiegati anche pneumatici caratterizzati da una larghezza maggiore, che si spinge fino a 25 o 28 mm.