Nichelino, il forte vento fa cadere un albero su una vettura: ferita una persona

Dall'ora di pranzo di oggi, 31 gennaio, un vento fortissimo sta imperversando sulla provincia di Torino, con raffiche anche di 100 chilometri all'ora. Problemi in cintura sud, in particolare a Nichelino, dove un albero è caduto dentro al parcheggio di un noto supermercato in via Giusti.

Purtroppo è stata coinvolta anche una macchina parcheggiata, per fortuna la persona al suo interno, anche se ferita, non è in gravi condizioni, anche se è stata portata per accertamenti al Santa Croce di Moncalieri.

Un altro albero è caduto in via Vernea, mentre il forte vento ha fatto crollare anche cartelloni pubblicitari in piazza Di Vittorio e in via Berlinguer, mentre in via XXV Aprile alcune transenne sono finite sora le auto parcheggiate.

Per questo motivo, il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo ha firmato l'ordinanza con cui è stato chiuso in via cautelativa il parco del Boschetto.