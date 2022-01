Dipendenti comunali no vax: sono ancora 500. Lo Russo: "Pronti a sospendere chi è senza green pass" (VIDEO)

"Vogliamo accompagnare le persone che ancora non si sono vaccinate, magari per paura, ma siamo pronti ad applicare ciò che prevede la legge". Stefano Lo Russo, a meno di 24 ore dall'avvio della nuova norma sull'obbligo vaccinale per gli over 50, si prepara a fare rispettare le nuove norme emanate del governo anche tra i dipendenti pubblici.

Proprio a Palazzo Civico, a vario titolo, si contano ancora 500 dipendenti non vaccinati. "Non tutti si oppongono ideologicamente, ma spesso è solo timore".