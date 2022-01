Cirio, nuovo hub per i vaccini ai più piccoli: "Già raggiunti un terzo dei bambini 5-11 anni"

Un milione e trecentomila somministrazioni nel mese di gennaio, la conclusione delle dosi entro il 31 gennaio per chi aveva il green pass in scadenza e un terzo dei vaccini in età pediatrica già effettuati, "in attesa che aumentino le adesioni". Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, ha scelto l'inaugurazione del punto vaccinale di Humanitas, in corso Principe Oddone 30, per fare un bilancio della campagna vaccinale.

"Abbiamo numeri da gialla, anche se il Ministro presto potrebbe superare questa suddivisione", dice il governatore. "Siamo al plateau e dobbiamo insistere, ecco perché è prezioso un luogo come questo, dove pubblico e privato collaborano per accelerare ancora su questo fronte. In generale, sono convinto che - pur mantenendo testa e piedi nel pubblico - i servizi possono essere garantiti anche dal privato".