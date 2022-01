Metro 2, Lo Russo: "Entro fine 2022 gara per realizzazione". Lavori al via nel 2024

Entro fine 2022 verrà bandita la gara per la realizzazione della metro 2 e “in questi giorni da InfraTo riceveremo il progetto definitivo”. Ad annunciarlo il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, che questa mattina ha incontrato a Palazzo Civico i sindaci Elena Piastra (Settimo Torinese), Paolo Cugini (Gassino T.se), Loris Lovera (Castiglione T.se), Renato Pittalis (Leinì), Davide Rosso (Rivalba), Sonia Cambursano (Strambino) e Giulia Guazzora (San Mauro T.se).

"Appalto unico in due lotti"

Al confronto erano presenti anche il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore comunale all’urbanistica Paolo Mazzoleni. “Si procederà – rimarca il primo cittadino - con un appalto unico in due lotti che significa partire in parallelo risparmiando così notevole tempo. Ho accolto la richiesta dei colleghi sindaci di essere coinvolti nella progettazione, verificando la possibilità di continuare la progettazione verso nord e verso sud”.

Lavori metro 2 al via nel 2024

I lavori di costruzione della metro 2 partiranno nel 2024. In totale sono previste trentadue fermate, lungo un tracciato di 28 chilometri: il percorso della futura linea 2 della metropolitana si snoderà tra le stazioni Anselmetti e Rebaudengo (tratta Centrale da 16 chilometri per 23 stazioni), per allungarsi a sud ovest fino a Orbassano (6 chilometri per 5 stazioni), a nord est, raggiungere San Mauro con una deviazione su via Bologna all'altezza della Manifattura Tabacchi (6 chilometri e 4 stazioni).

Finanziato il tratto Rebaudengo-Novara

Al momento l’unico tratto ad essere finanziato è Rebaudengo-Novara, con 828 milioni del Governo: 670 milioni verranno destinati alla realizzazione di binari e gallerie, mentre i restanti fondi per l'acquisto dei fondi. La scorsa settimana però Lo Russo ha incontrato a Roma il ministro dei Trasporti Enrico Giovannini per chiedere che dal fondo nazionale di 3,7 miliardi sull’estensione della rete metropolitana previsto dal Governo Draghi con la finanziaria 2022, venga riconosciuto a Torino 1 miliardo.

Cirio scrive a Roma per metro 2

Soldi che andrebbero a sommarsi appunto agli 828 milioni e permetterebbero di appaltare i lavori della Linea 2 da Rebaudengo fino al Politecnico. “A breve avremo una risposta dal ministero: la richiesta è stata sostenuta anche dal presidente Cirio con una lettera inviata in queste ore, a Roma dalla Regione”, conclude Lo Russo.