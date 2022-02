Carmagnola, anziano muore in casa: lo ritrovano solo dopo molti giorni

Nessuno si era accorto della sua scomparsa. Solo quando il cattivo odore ha iniziato a provenire dall'appartamento in cui viveva da solo, i vicini hanno dato l'allarme. È stato così ritrovato morto, nelle scorse ore a Carmagnola, un uomo di 69 anni.



Secondo il medico legale, arrivato sul posto insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco, il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali e sul cadavere non sono stati riscontrati segni di violenza. L'uomo soffriva di problemi cardiaci.