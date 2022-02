Lo Russo e i 100 giorni da sindaco tra anagrafe e grandi eventi: il bilancio e le promesse [VIDEO]

“Sono stati 100 giorni di lavoro intensissimo, complesso: guardiamo con fiducia alle prospettive dei prossimi mesi”. A tre mesi dall’insediamento Stefano Lo Russo tira le somme del lavoro fatto come primo cittadino, insieme ai suoi assessori, per Torino.

Lo Russo tra bilancio e futuro

“Abbiamo trovato più difficoltà di quello che ci saremmo aspettati” ha commentato il sindaco, riferendosi alla situazione delle anagrafi in città. “La priorità immediata è quella di far tornare a funzionare la città e i servizi. Penso le anagrafi, al trasporto pubblico e all’igiene urbana” ha ammesso il primo cittadino. Lo Russo ha poi guardato al futuro: “I prossimi mesi devono essere all’insegna delle grandi progettualità, penso alle infrastrutture come la linea 2 della metropolitana e la rigenerazione urbana o i grandi contenitori culturali come il Palazzo del Lavoro e il Valentino”.

Lo Russo: “Non voglio vivere in una città dove manifestazione vuole dire manganelli”

Impossibile, in questi primi tre mesi di governo, non citare le recenti tensioni sociali avvertite in città: “Da sindaco voglio vivere in una Torino dove non c’è l’equivalenza manifestazione-manganelli. Dobbiamo tenere insieme le esigenze come il diritto di manifestare e le restrizioni legate alla pandemia”.

“E’ un tema complesso, va discusso nelle sedi proprie. Ma non compete a me gestire l’ordine pubblico. Dipende molto dalle direttive del ministero dell’Interno. Noi rappresentiamo un’istanza, serve trovare un compromesso tra l’esigenza di poter manifestare salvaguardando le disposizioni”.