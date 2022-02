Fuga di gas in via Onorato Vigliani all'angolo con via Artom. Nella tarda mattina di oggi, una tubazione a media pressione è stata forata da una trivella in azione per i lavori in corso.

Evacuato immediatamente il mercato rionale, i bar e il parco nei pressi della fuga di gas.

Sul posto stanno operano le squadre dei vigili del fuoco.