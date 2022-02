Dal 7 febbraio chiusa la strada provinciale 64 “della Valchiusella”

Per un intervento di sistemazione e consolidamento del movimento franoso al km 15+100 in località Comba d'Ara nel comune di Valchiusa, che prevede lavori di drenaggio, attraversamento stradale e successiva scogliera a bordo strada, è necessaria l’occupazione dell’intera carreggiata della provinciale, con conseguente chiusura al transito, per tutte le categorie di utenti, e deviazione del transito su strade limitrofe, dal 7 al 12 febbraio 2022 e successivamente dalle ore 8 alle 18 dal 14 al 25 febbraio 2022.

La percorribilità delle strade è aggiornata e consultabile alla pagina www.cittametropolitana.torino.it/viabilita/percorribilita_strade/modifiche_viabilita.shtml