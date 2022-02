Anagrafe, la quiete prima della tempesta: da sabato aperture straordinarie per dimezzare i tempi d’attesa

Stanno per entrare in funzione le modifiche agli orari dei servizi anagrafici di Torino

Si respira una calma apparente in via della Consolata, all’Anagrafe centrale. Una tranquillità dal retrogusto di rassegnazione, perché nonostante i 7 mesi d’attesa per rinnovare la carta d’identità, il numero massimo di ticket erogabili in data odierna per emettere questo tipo di documento senza aver preso un appuntamento rimane esiguo: sono appena 30 le persone ammesse negli uffici.



al via le aperture straordinarie

Va da sé che dopo le code all’alba, al freddo, al mattino in Anagrafe vi siano solo i torinesi con regolare appuntamento e pochi altri stoici cittadini. Le file sono ordinate, la situazione è tranquilla. La speranza però è che si tratti di una quiete prima della “tempesta”. Da infatti, i torinesi potranno contare su servizi anagrafici potenziati, grazie all’apertura straordinaria di alcuni sportelli il mattina.



Come prenotarsi per l'apertura straordinaria dell'Anagrafe

Si inizierà con l’apertura della sede Centrale di via della Consolata 23 e degli sportelli di tre sedi anagrafiche decentrate: corso Corsica 55 (circoscrizione 8), cascina Giajone in via Guido Reni 102 (circoscrizione 2), via Stradella 192 (circoscrizione 5). Per il saranno in tutto 300 i nuovi slot disponibili per il rinnovo della Carta d’Identità Elettronica, prenotabili sul portale predisposto dal Ministero dell’Interno - www.prenotazionicie.interno.gov.it.



L'arretrato da recuperare e i 7 mesi d'attesa

Saranno in tutto 160 i dipendenti, sia interni che esterni all’Area Servizi Civici, che a rotazione opereranno a regime su 34 sportelli cittadini aperti in via straordinaria tutti i sabati mattina fino al 19 luglio. L’obiettivo è recuperare l’enorme arretrato di 31.300 carte d’identità a cui si aggiungono le 84.768 CI scadute o in scadenza nel 2022. Numeri che per i cittadini si traducono in sette mesi d’attesa.