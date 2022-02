Meteo 3R, il Piemonte con Liguria e Val d’Aosta lancia l’innovativa app che segnala le emergenze in tempo reale (VIDEO)

Osservare, prevede e allertare . Sono queste le tre ragioni che motivano il lancio di Meteo 3R , l' applicazione nata dalla sinergia di competenze sviluppate in Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta e pensata per aggiornare i cittadini in tempo reale, segnalare le emergenze e garantire la sicurezza di tutti, dando informazioni metereologiche aggiornate e precise. In tempo reale.

Informazioni in tempo reale

L'applicazione, disponibile sugli store di iOS e Android, oltre fornire le previsioni meteo, comunica misure, potenziali allerte, fornisce dati provenienti dai radar e dalle varie stazioni di misura. L'interfaccia è intuitiva e pensata per una consultazione immediata.

Marnati: "Applicazione innovativa"

"Si tratta di un'applicazione innovativa, basata su dati reali e non su algoritmi" commenta entusiasta Marco Gabusi, assessore con deleghe alla Protezione Civile della Regione Piemonte. "Sono orgoglioso perché è un app che nasce da competenze pubbliche: tre regioni si sono unite in un progetto europeo. Grazie a quest’app, allerteremo i cittadini in caso di emergenza" prosegue Gabusi.

Al suo fianco, l'assessore all'Ambiente Matteo Marnati: "L'emergenza climatica non è del Piemonte, è mondiale. Una volta il cambiamento climatico era valutabile con giorni di preavviso, ora non è più cosi. Quest’app tutela la sicurezza del cittadino, perché ti consente di avere informazioni in tempo reale".