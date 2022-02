Studenti, venerdì due cortei verso il Gioberti. Il questore: “Cercheremo di favorire lo spostamento” [VIDEO]

Una trattativa per pochi. Non ha visto la partecipazione di una vasta rappresentanza studentesca l’incontro avvenuto in Prefettura tra la Città di Torino, la questura e gli studenti per organizzare la giornata di manifestazione prevista domani.

A confermarlo il questore di Torino, Vincenzo Ciarambino: “Per quanto riguarda la manifestazione di domani sono ancora in corso delle interlocuzioni con il firmatario del preavviso, il Fronte della Gioventù comunista”. “Si sta riflettendo su due presidi fissi, che dovranno convergere in un punto d’arrivo: a noi toccherà disciplinare la movimentazione, consapevoli che gli studenti non possono dematerializzarsi in un posto e rimaterializzarsi in un altro, tenendo conto che parlano di centinaia di persone”, ha proseguito il questore.