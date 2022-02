A 83 anni si 'diverte' ad andare a bucare gli pneumatici delle auto: denunciato dai carabinieri di Venaria

Le notizie di bravate e ragazzate, più o meno gravi, sono quasi all'ordine del giorno, ma in questo caso il protagonista è un signore di una certa età.

Un uomo di 83 anni residente a Barbania, in provincia di Torino, è stato denunciato dai carabinieri della compagnia di Venaria per danneggiamenti. E' accusato di aver bucato i pneumatici di alcune auto in sosta in diverse vie del paese, nei giorni scorsi. A segnalare il caso ai militari dell'Arma sono stati i proprietari delle vetture.

Gli episodi, secondo le indagini, non sarebbero stati casuali: il pensionato, infatti, avrebbe danneggiato le auto di persone con le quali aveva avuto delle discussioni nelle ultime settimane.