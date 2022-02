Aggressioni Capodanno al Duomo, il tribunale del Riesame conferma il carcere per 21enne torinese

Aggressioni Capodanno al Duomo, il tribunale conferma il carcere per 21enne torinese

Il Tribunale del Riesame ha confermato, respingendo il ricorso della difesa, l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per Abdallah Bouguedra, 21enne torinese fermato lo scorso 12 gennaio con l'accusa di rapina, violenza sessuale di gruppo e lesioni nell'ambito dell'inchiesta sulle aggressioni avvenute in piazza del Duomo a Milano la notte di Capodanno.

Respinta la richiesta dei domiciliari

La difesa, col legale Stefano Comellini, aveva chiesto per il giovane gli arresti domiciliari, ma i giudici (presidente del collegio Alessandra Galli) hanno confermato la misura cautelare emessa dal gip Raffaella Mascarino, su richiesta dell'aggiunto Letizia Mannella e del pm Alessia Menegazzo nelle indagini della Squadra mobile.

Il 21enne è in carcere per gli abusi nei confronti della 19enne aggredita all'angolo con via Mazzini assieme ad una sua amica.