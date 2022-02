Pretendeva che la moglie gli lavasse la schiena o gli facesse il bidet: chiesta condanna per il marito-padrone

Trent'anni di matrimonio scanditi da vessazioni, maltrattamenti (verbali e non solo), ma anche da rapporti sessuali indesiderati. Fino alle richieste più opprimenti come quelle di lavare la schiena e di fare il bidet al marito.

Una vita da schiava, più che da moglie, quella cui una donna ha deciso di ribellarsi, portando il coniuge in tribunale.



Per l'uomo, dipinto nel suo ruolo di marito-padrone, la procura ha chiesto un anno di pena. La vicenda è arrivata al punto di non ritorno quando la signora, all'ennesima vessazione del marito (che le impediva addirittura di prelevare al bancomat e di fare acquisti autonomamente) ha deciso di andare in banca e ritirare tutto il suo denaro. Allo sportello, ricevette il consiglio di andare a un centro antiviolenza per chiedere aiuto.



L'avvocato dell'uomo ha invece chiesto l'assoluzione del suo assistito.