Fondazione CRT e Ogr lanciano Impact Deal, programma europeo di accelerazione d'impresa

Fondazione CRT e OGR Torino con Microsoft rafforzano il proprio impegno e lanciano Impact Deal, il primo programma di accelerazione per imprese a impatto sociale e ambientale a livello europeo.





La prima call for impact enterprises sarà accessibile sul sito impactdeal.eu dal 3 febbraio al .





Il progetto, realizzato in collaborazione con TOP-IX, The Data Science for Social Good Center attivo in OGR, Impact Hub, Ashoka e The Data Appeal Company si svilupperà in OGR Tech, hub per l’innovazione e la ricerca applicata di OGR Torino.





Con Impact Deal, Fondazione CRT, OGR Torino e Microsoft danno il via a un sistema di azioni concrete per valorizzare dati e competenze sui dati, consapevoli che qualunque iniziativa pubblica o privata, deve e dovrà porsi obiettivi misurabili di impatto a lungo termine.





Impact Deal nasce dunque con l’obiettivo di stimolare, attraverso l’applicazione della scienza dei dati, la crescita delle attività imprenditoriali con finalità sociali e ambientali, favorendo inoltre l’evoluzione di quelle più tradizionali attraverso l’integrazione tra modelli esistenti e nuovi piani di business.





Grazie alla sinergia con partner provenienti sia dal mondo corporate, sia dalla pubblica amministrazione – quali Banca Sella, Fondazione Snam e Città di Torino – saranno messi a disposizione percorsi di formazione e mentorship, risorse e dati – aperti e proprietari – per accelerare l’impatto sociale e ambientale delle imprese selezionate.





Attraverso la call for impact enterprises verranno selezionate imprese europee che potranno accedere al programma di accelerazione ibrido, in presenza e online, articolato in due fasi.





La prima fase, della durata di circa due mesi, consiste in un percorso mirato a fornire competenze specifiche in Data Science, Intelligenza Artificiale ed imprenditoria.





Alla seconda fase, della durata di circa 3 mesi, accederà un sottoinsieme di imprese ed il focus si concentrerà sull’accelerazione del business attraverso lo sviluppo di veri e propri progetti e soluzioni abilitate dai dati e grazie a mentorship e collaborazioni strategiche.





Elemento fondamentale del programma sarà proprio il gruppo di aziende ed organizzazioni, enti pubblici e privati, ribattezzato Data Club, che renderà possibile l’accelerazione delle imprese portando in dote i propri dataset in ottica collaborativa e con l’obiettivo di generare impatto sociale e ambientale. Il nucleo iniziale del Data Club è costituito da: Banca Sella, Fondazione Snam e Città di Torino.





La seconda fase si concluderà con un Demo Day in cui le imprese accelerate mostreranno i propri progressi ad un pubblico di potenziali investitori con particolare vocazione per l’impact investing.





“Il sostegno di Fondazione CRT all’imprenditoria sociale e al movimento Data for Good trova una sua ulteriore e naturale evoluzione nel nuovo specifico programma di accelerazione che prende vita in collaborazione con Microsoft” – dichiara Massimo Lapucci, Segretario Generale Fondazione CRT e CEO OGR Torino. “I dati saranno utilizzati per la creazione di valore sociale al servizio della collettività attraverso nuovi modelli di collaborazione e un forte sostegno all’innovazione, finalizzati al miglioramento della qualità della vita delle persone. Ciò potrà favorire anche la riduzione delle crescenti disuguaglianze e l’evoluzione verso un nuovo equilibrio sostenibile nel rispetto dell’ambiente e per un uso più consapevole delle risorse naturali del pianeta”.





“Insieme a OGR Torino e Fondazione CRT siamo alla ricerca di innovatori che con il supporto del digitale possano generare un impatto positivo in Italia, in Europa e nel mondo e spingere sull’acceleratore del cambiamento sostenibile. È ormai sotto gli occhi di tutti come un uso intelligente dei dati possa essere un vero driver di sviluppo e competitività in grado di liberare il potenziale di organizzazioni di tutte le dimensioni e settori. L’innovazione tecnologica, Cloud e Intelligenza Artificiale in primis, ci consente infatti ora di identificare dati e insight e trasformarli in informazioni a valore, non solo per accrescere il business di un’azienda ma per contribuire a uno sviluppo più equo e sostenibile, proteggendo l’ambiente e migliorando la qualità della vita” ha commentato Matteo Mille, Chief Marketing & Operations Officer di Microsoft Italia.