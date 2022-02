Il giro d'Italia in 600 tappe. In camper. E spargendo fiori: parte da Torino "Rinascitalia"

Un tour del Paese in 645 tappe, a bordo di un camper, lasciando idealmente dietro di sé (ma nemmeno troppo) una scia di fiori, colori e profumi . È partito da Torino "Rinascitalia", l'iniziativa di Asproflor Comuni Fioriti 2022 che vuole fare "fiorire la speranza". Il messaggio? "non bisogna assuefarsi alla bruttezza".

Dal Piemonte al Friuli Venezia Giulia e poi giù lungo la costa adriatica, fino alla Sicilia per poi risalire con destinazione Liguria e una tappa conclusiva in Sardegna. Oltre 9000 chilometri per coinvolgere sempre più città nella cura e nell'esposizione dei fiori. Come elemento estetico, arredo urbano, ma anche leva per risollevare un settore che - come gli altri - ha sofferto la crisi pandemica.