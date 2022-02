Le iniziative del Comune di Chieri per il Giorno del Ricordo

Giovedì 10 febbraio, in occasione del Giorno del Ricordo, il Sindaco Alessandro SICCHIERO e la Presidente del Consiglio comunale Giulia ANFOSSI presenzieranno, alle ore 10, al Parco della Rimembranza, alla cerimonia commemorativa organizzata in collaborazione con l’Associazione Veneti Chieresi e l’Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra ANFCDG.

«Tanto sangue innocente bagnò quelle terre. L’orrore delle foibe colpisce le nostre coscienze. Il dolore, che provocò e accompagnò l’esodo delle comunità italiane giuliano-dalmate e istriane, tardò ad essere fatto proprio dalla coscienza della Repubblica. Prezioso è stato il contributo delle associazioni degli esuli per riportare alla luce vicende storiche oscurate o dimenticate, e contribuire così a quella ricostruzione della memoria che resta condizione per affermare pienamente i valori di libertà, democrazia, pace» (Sergio Mattarella)

Mercoledì 23 febbraio, alle 21, la sala conferenze della Biblioteca Civica “Nicolò e Paola Francone” (Via Vittorio Emanuele II, 1) ospita l’incontro dal titolo «10 febbraio 1947: Complessità del confine orientale, violenza politica, spostamenti di popolazione », con l’intervento degli storici Eric Gobetti e Enrico Miletto.

L’incontro, coordinato da Enrico Manera, fa parte del ciclo di appuntamenti organizzati da Comune di Chieri ed Istoreto (Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e della Società contemporanea) dedicati alle date fondamentali del nostro Calendario civile, e verterà sulla “complessa vicenda del confine orientale” ricordata nel testo della legge istitutiva del Giorno del ricordo: il contesto storico e geografico, la politica di italianizzazione forzata condotta dal fascismo, i crimini di guerra dell’esercito italiano e di quello tedesco, gli episodi di violenza condotti nel 1943 e nel 1945 dalle formazioni partigiane jugoslave, le foibe, l’esodo giuliano-dalmata, i mutamenti confinari nell’area alto adriatica tra il 1945 e il 1975.

(Ingresso libero, green pass rafforzato, posti limitati, consigliata prenotazione 011.9428.400 - www.comune.chieri.to.it/biblioteca).