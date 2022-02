Studenti in corteo: uova contro polizia, offese a questore e governo

Uova contro gli agenti di polizia, insulti al questore Vincenzo Ciarambrino e slogan contro Draghi e il suo governo.

Da stamattina un migliaio di studenti sfilano per le vie del centro città manifestando contro l’alternanza scuola-lavoro e in ricordo di Lorenzo Parelli, il 18enne morto in provincia di Udine nell’ultimo giorno di stage.

Gli studenti hanno imbrattato con della vernice rossa la sede dell’Unione industriale, attaccando manifesti che mostrano il volto del premier insanguinato, quindi é partito un lancio di uova contro la polizia, poi ripetuto sotto la sede dell’ufficio scolastico regionale, in corso Vittorio Emanuele.

Il corteo fa seguito alla manifestazione di una settimana fa, quando in piazza Arbarello la polizia aveva caricato gli studenti che volevano partire in corteo.

Nei giorni scorsi le parti si sono incontrate in prefettura, con il via libera alla protesta odierna con la conclusione in programma al Campus Einaudi.