Intesa Sanpaolo punta sulla "banca digitale". E nel grattacielo di Torino nasce il nuovo laboratorio di Intelligenza artificiale

Il piano più ampio, in questo senso, porta il nome di Isybank: la nuova banca digitale che ha come obiettivo di servire 4 milioni di clienti con un'età media sotto i 40 anni. Un target, dice Messina, "che hanno esigenze finanziarie piuttosto semplice e già non entrano in filiale". "Ci renderà resilienti rispetto alla minaccia fintech e vogliamo far sì che le nostre persone operino in un ambiente dove non ci siano questo tipo di minacce. Siamo in una mentalità più aggressiva e serviremo questo tipo di clienti in modo molto più efficiente".

E proprio da questo cammino può arrivare una risposta a quella voglia di internazionalizzazione che nei giorni scorsi proprio Francesco Profumo, presidente di Compagnia di San Paolo, azionista di riferimento della banca, aveva auspicato. "Deve diventare anche lo strumento per poter accedere ai mercati esteri, una piattaforma per la crescita all'estero nel settore del mass market, ma prima dovremo essere sicuri di averlo settato e costruito sul mercato italiano", ha detto Messina.

Tutto fermo dopo Ubi: "Non giocheremo nessuna partita"

Tutto fermo, invece, sullo scenario del "risiko" dopo l'operazione che ha scandito gli scorsi mesi e che ha portato al matrimonio con Ubi Banca. "Non stiamo considerando nessuna acquisizione o fusione - dice ancora Messina -. Il capitale in eccesso non sarà utilizzato per acquisizioni o fusioni. E Intesa Sanpaolo non giocherà nessuna partita nell'ambito di Generali. Abbiamo stabilito degli obiettivi che siamo certi di poter raggiungere e valuteremo anno per anno la possibilità di superare questi target. Il piano è decisamente conservativo".

Occupazione: 9200 uscite volontarie e 4600 ingressi

A livello di occupazione, il nuovo piano d'impresa di Intesa Sanpaolo prevede 9.200 uscite volontarie, di cui 2.850 già effettuate nel 2021, a fronte di 4.600 nuove assunzioni (di cui circa 500 nel 2021). Altre 8000 persone saranno invece avviate a un percorso di riconversione o di riqualificazione del personale: circa 2.600 alla filiale digitale, 4.000 alla tecnologia (digitale, dati e analytics), 3.500 alle iniziative prioritarie (Pnrr, crescita dell'attività, riduzione del profilo di rischio) e 2.500 ad altre attività, comprese turnover e funzioni di controllo.

A livello puramente economico, nel quadriennio del Piano Intesa Sanpaolo intende creare oltre 520 miliardi di euro di valore per tutti gli stakeholder: oltre 22 miliardi di euro di dividendi cash per gli azionisti, mentre per famiglie e imprese si punta a erogare nuovo credito a medio-lungo termine per 328 miliardi di euro, di cui 285 miliardi in Italia.

Sono poi messe in previsione 26,5 miliardi di spese per le persone del Gruppo, 17 miliardi per i fornitori e 15 per imposte (dirette e indirette). Altri 25 miliardi saranno destinati a nuovo credito a supporto di attività nonprofit e di persone vulnerabili e giovani. Ammonteranno 500 milioni le donazioni per le persone in difficoltà, mentre ben 88 miliardi di credito saranno destinati all'ambiente (transizione ecologica e supporto alle imprese, specialmente piccole e medie).