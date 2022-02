Borgo San Paolo, termina l'occupazione della ex Diatto: "Ma siamo pronti a tornare"

È finita l'occupazione della ex area Diatto, in Borgo San Paolo. I responsabili dell'iniziativa (attivisti del centro sociale Gabrio) hanno infatti abbandonato la zona, ma al tempo stesso hanno posto delle condizioni. "Altrimenti siamo pronti a rientrare".



In particolare, chiedono che sia il Comune a fare una mossa, dando risposta ad alcuni temi aperti ormai da tempo sul territorio. "Devono ascoltare le vere necessità del quartiere".



Tra gli argomenti, il destino "del giardino che sorge tra la nuova costruzione e i vecchi capannoni su via Frejus. E poi lo stato dei lavori per la bonifica dei rifiuti di idrocarburi cancerogeni e macerie in amianto e lo stato dei lavori dello spazio polifunzionale che doveva essere messo a disposizione del quartiere".