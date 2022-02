Brucia a Rivoli un deposito di rotoballe all'aperto: intervento dei pompieri nel cuore della notte

Intervento nella notte dei vigili del fuoco per spegnere un incendio che si è sviluppato a Rivoli, all'interno di un deposito di rotoballe all'aperto in via Bruere.



L'allarme è scattato intorno alle 4 e gli uomini chiamati a riportare la situazione in condizioni di sicurezza sono ancora sul posto, utilizzando anche la squadra volontaria di Rivoli e le autobotti di Borgone e San Maurizio per le operazioni di spegnimento e smassamento.