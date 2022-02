Carte d'identità arretrate, nuovi ingressi nelle anagrafi di Torino. In primavera riparte il concorso

Più personale per recuperare i ritardi delle carte d’identità. Dopo l’apertura straordinaria lo scorso sabato di quattro anagrafi (Centrale, Corsica, Racconigi e Stradella), l’assessore ai Servizi Demografici Francesco Tresso annuncia nuova ingressi. “Entro fine mese – ha spiegato l’esponente di giunta, rispondendo ad un’interpellanza della consigliera di Fratelli d’Italia Paola Ambrogio – arriveranno 20 nuove unità da altri settori del Comune".

In primavera riparte il concorsone

Alla luce del calo dei contagi, la Città punta poi a far ripartire per “marzo-aprile il concorso pubblico per 100 posti di istruttore amministrativo, fermo da due anni”. L’obiettivo è arrivare a giugno a fare nuove assunzioni, “di cui 30-40 unità da destinare ai servizi anagrafici”.

Riapertura anagrafe Falchera, via Leoncavallo e via de Sanctis nel 2023

Per quanto riguarda la riapertura delle tre sedi di Falchera, via Leoncavallo e via de Sanctis bisognerà attendere quasi un anno. “Finchè non diamo un servizio efficiente – ha spiegato Tresso – nella Centrale, non possiamo riattivare le decentrate chiuse: non possiamo avvalerci di personale interinale perché si tratta di pubblici ufficiali”. L’ipotesi è che quest’ultime possano tornare a fornire servizi ai cittadini ad inizio 2023.