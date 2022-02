Insulti contro la vigilanza ambientale a Piossasco: "Un volantino non ci fermerà"

Ha destato irritazione l’affissione in una bacheca all’ingresso del Parco del Monte San Giorgio a Piossasco di un volantino con espressioni insultanti rivolte ad un agente di vigilanza ambientale e faunistica della Città Metropolitana di Torino.

Il volantino invitava gli “amici cacciatori” a festeggiare con una cena in programma il 18 febbraio il pensionamento di un agente indicato con nome e cognome, celebrando con volgarità il presunto venir meno dei controlli sulle violazioni alle normative venatorie.

“Un fatto grave, che dimostra la scarsa sensibilità ambientale e una certa allergia alle regole da parte di una piccola minoranza di cittadini, ma che sprona il nostro personale e proseguire il suo impegno nel vigilare contro le violazioni delle norme in materia di ambiente e di attività venatoria” commentano il Vicesindaco della Città Metropolitana Jacopo Suppo e il Consigliere delegato all'ambiente e alla tutela della fauna e della flora Gianfranco Guerrini.

Peraltro l'agente colpito dal volantino irridente continua a garantire il suo impegno nella vigilanza a titolo volontario: “una scelta che qualifica la sua serietà e la sua dedizione. Sia chiaro dunque che la Città Metropolitana prosegue il suo impegno per il rispetto delle regole in materia di ambiente e di caccia. Il progressivo pensionamento degli agenti e la necessità di sostituirli con nuovo personale sono temi ben noti all’attuale amministrazione, a cui intendiamo porre rimedio in tempi accettabili, perché non possiamo assolutamente pensare di non esercitare le funzioni delegate alla Città Metropolitana dalla Regione Piemonte. La continuità del servizio di vigilanza è assicurata" concludono Suppo e Guerrini.