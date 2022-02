"Piantiamola a Rivalta": al via l'iniziativa per rendere più verde la città

È stata lanciata venerdì scorso sulla pagina facebook della Città di Rivalta la seconda edizione di “Piantiamola a Rivalta”, l'iniziativa promossa dall'amministrazione comunale per rendere ancora più verde la città.

Già sperimentato la scorsa primavera con un buon successo, il progetto torna anche quest'anno, ancora una volta rivolto ai cittadini, ai condomini, alle associazioni e alle attività economiche affinché adottino nei lori spazi privati nuove piante.

Gli alberi a disposizione dei rivaltesi sono 500, tra aceri campestri, camelie, oleandri, magnolie e vari alberi da frutta, tutti con un’altezza del fusto compresa tra gli 1,5 e i 2 metri.

Identiche le modalità per partecipare: è sufficiente scegliere l’albero tra quelli disponibili e contattare il vivaio Il Filo d’Erba scrivendo una mail a info@ilfiloderba.it, allegando la“Dichiarazione d’Impegno” a prendersi cura della pianta scaricabile dal sito internet della Città.

Poi si potrà ritirare l’albero scelto (o farselo consegnare a domicilio) e metterlo a dimora. Chi abita in una casa con giardino o ha un'attività economica può richiedere sino a due piante.

I condomini, per il tramite degli amministratori, possono richiederne due per ogni scala. I costi per l’acquisto e per l’eventuale trasporto sono a carico del Comune. Insieme alla pianta verrà consegnata anche la sua carta d’identità: caratteristiche, modalità di cura, attenzioni particolari.

L’Ufficio Ambiente verificherà con cadenza periodica l’andamento del progetto, effettuando sopralluoghi per verificare lo stato di salute della pianta.

«Siamo contenti di poter proporre l'iniziativa anche questa primavera perché conferma l'attenzione che la nostra città ormai da qualche anno dedica al verde, pubblico e privato» spiega il sindaco Sergio Muro. «È un piccolo gesto, 500 piante possono sembrare poche se distribuite su 20.000 abitanti, ma sommate a quelle dell'anno passato acquisiranno con il tempo un grande significato per la città. E l'iniziativa non è la sola prossima a partire».

La distribuzione degli alberi di “Piantiamola a Rivalta” avviene infatti in concomitanza con l'inizio dei lavori del progetto di Forestazione Urbana della Città Metropolitana di Torino, iniziativa finanziata dal Ministero della transizione ecologica che porterà nei prossimi mesi 2.500 alberi e arbusti a Pasta e lungo il Parco del Sangone.

«L'obiettivo – aggiunge ancora il sindaco Muro – è espandere il polmone verde della città, facendo capire a tutti che gli alberi, nei viali come nei boschi, sono un investimento in benessere, quasi un'infrastruttura di salute pubblica».

Le piante di “Piantiamola a Rivalta” sono già disponibili per la prenotazione e potranno essere ritirate a partire dalla metà del mese di febbraio. Attenzione, però: chi lo scorso anno ha già partecipato al progetto non potrà aderire quest'anno, in modo da dare la possibilità a chi ancora non è riuscito a richiedere la fornitura.

Per tutte le informazioni è possibile contattare il vivaio Il filo d’erba al numero 011-904.73.53, scrivere una mail a info@ilfiloderba.it oppure chiamare l'Ufficio ambiente della Città di Rivalta al numero 011-904.55.52.

Il bando, l'elenco delle piante disponibili e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito internet della Città all'indirizzo www.comune.rivalta.to.it