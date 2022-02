Il Senegal vince la Coppa d'Africa, nei festeggiamenti in Barriera di Milano ne fanno le spese le volanti della Polizia accerchiate, gli agenti scappano [VIDEO]

La vittoria del Senegal in Coppa d'Africa ha scatenato la gioia irrefrenabile di alcune decine di persone, che hanno pensato bene di prendersela con alcune volanti di pattuglia in corso Palermo, con le vetture accerchiate da persone ubriache e con atteggiamenti minacciosi, situazione che ha costretto gli agenti alla fuga.

Notte di ordinaria violenza

E bastano davvero poco più di trenta secondi di un video registrato da una casa per rendersi conto di quanto il problema della sicurezza sia sentito nel quartiere. Una Volante ferma per un controllo una vettura. Gli agenti tentano di scendere dalla loro auto per procedere al controllo, ma dal fondo di corso Palermo una folla inferocita li raggiunge. L'auto delle forze dell'ordine scappa, brucia un rosso e sparisce nella notte. In corso Palermo rimangono loro, coloro che hanno pensato di festeggiare una vittoria sportiva trasformando Barriera di Milano in una zona franca: urlano, festeggiano, devastano, occupano la strada.

Montaruli-Marrone (FdI): "Inaccettabile"

"Mentre Lorusso dorme, Torino ormai sta diventando una banlieue in cui le strade vengono devastate per festeggiare la vittoria del Senegal alla finale di Coppa d'Africa. Anni di governo Pd e M5S e questo è il risultato", hanno attacco la parlamentare di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli e l'assessore regionale agli Affari Legali Maurizio Marrone, intervenendo sugli episodi di violenza registratisi ieri sera nel quartiere di Barriera di Milano. "I video parlano chiaro - proseguono Marrone e Montaruli - bande di immigrati africani che aggrediscono le volanti della polizia nel quartiere, costringendole alla fuga, e poi generano il caos in strada. Di sicuro per loro lo psicologo da strada proposto dal sindaco è una barzelletta. Serve che anche l’amministrazione comunale si impegni più seriamente. Da tempo denunciamo come Torino nord si stia trasformando in un maxi ghetto in cui imperversano gli spacciatori della Mafia africana. Ringraziamo la questura per il cambio di passo avvenuto nelle ultime settimane e le forze dell’ordine a cui va la nostra solidarietà: chiediamo di andare avanti a maggior ragione senza timori”.

“Presenterò un'interrogazione al Ministro dell'Interno - conclude Montaruli - per chiedere conto di come sia possibile arrivare a situazioni come questa".

Petrarulo (FI): "Urgente un Consiglio aperto sulla sicurezza"

Una scena surreale che secondo i residenti non è poi così nuova. Anzi. A denunciare un'illegalità ormai fuori controllo, Raffaele Petrarulo insieme a Luciano Speranza, capogruppo di Forza Italia in Circoscrizione 6: "La situazione non è più gestibile, non con operazioni una tantum". "Avevamo già richiesto a fine anno un Consiglio aperto urgente sulla sicurezza, alla presenza del Prefetto, del sindaco e degli assessori competenti: a oggi ancora nessuna notizia" proseguono.



"Chiediamo che venga calendarizzato al più presto: vogliamo presidi fissi e mobili, con un numero di forze dell'ordine e di rappresentanti dell'esercito adeguati a fronteggiare una situazione che sta sfuggendo di mano" attaccano Petrarulo e Speranza.

Lomanto (Circ.6): "Rigurgito mafioso di spacciatori"

"Questa mattina ho chiamato il vicequestore per portare la mia piena solidarietà alle forze dell'ordine che ieri sera hanno subito un forte attacco da parte dei soliti spacciatori, travestiti per l'occasione da tifosi del Senegal vincitore della Coppa d'Africa", ha dichiarato il presidente della Circoscrizione 6 Valerio Lomanto. "Questo attacco non è casuale, non è un festeggiamento per una vittoria. È un rigurgito mafioso di spacciatori che finalmente stanno temendo di perdere il controllo della zona. È il segnale che l'impegno delle forze dell'ordine sta dando i suoi frutti".