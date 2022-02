Bimbo morto in via Pacini: domani l’autopsia del piccolo caduto dall'ottavo piano

Sarà eseguita domattina, alle 9, l’autopsia sul corpicino di Adam, il bimbo di 15 mesi morto giovedì scorso dopo essere precipitato dall’ottavo piano di un palazzo in via Pacini, nel quartiere Barriera di Milano.



Nei giorni scorsi il pubblico ministero Laura Longo ha aperto un fascicolo d’inchiesta ipotizzando il reato di omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, ma secondo gli inquirenti si sarebbe trattato di un incidente.



Quel giorno, come ricostruito dai carabinieri, Adam era in casa con la nonna e la zia, che stavano facendo le pulizie. Il piccolo si sarebbe arrampicato sul divano, quindi avrebbe raggiunto la finestra precipitando per oltre venti metri.