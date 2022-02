Una donna di 70 anni è stata investita e uccisa in corso Toscana, all'angolo con corso Cincinnato, dopo essere stata investita da un tram della linea 3.



Sul posto sono subito arrivati i soccorritori, ma per la donna non c'è stato nulla da fare, se non constatarne il decesso.

Ora le indagini cercheranno di ricostruire la dinamica per capire come siano andati i fatti che hanno portato a questo dramma.