Incendio Sport Club Venaria, il sindaco: "Atti chirurgici nel voler danneggiare l'area vicina al campo"

Questa notte si è verificato il quarto incendio all'interno dello Sport Club Venaria. Nuovamente è stato colpito il blocco spogliatoi e l'impianto fotovoltaico appena sistemato.



Il sindaco Fabio Giulivi, commenta in merito: «Lo scorso giugno ho coinvolto anche l'ex Prefetto Palomba per denunciare quello che stava capitando in Città. Si tratta di atti quasi chirurgici nel voler danneggiare sempre l'area limitrofa al campo. Per Asm Venaria e quindi per la Città di Venaria Reale si tratta di un danno economico (coperto solo in parte dall'assicurazione) e di immagine notevole. Inoltre, vengono messe in difficoltà le società e gli atleti che frequentano l'impianto.

Confido nel lavoro della Compagnia dei Carabinieri di Venaria, guidata dal Capitano Silvio Cau, per individuare i responsabili di questo scempio. Gli inquirenti stanno valutando proprio in queste ore le immagini dell'area. Nei prossimi giorni convocheremo una conferenza stampa per aggiornamenti sulle indagini».