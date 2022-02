Controlli anti-Covid nelle zone della movida: chiusi un locale di piazza Emanuele Filiberto e uno in via Desana

Controlli sul rispetto delle norme anti-Covid, nella notte fra sabato e domenica nelle zone della movida. Circa 30 operatori tra polizia, carabinieri, guardia di finanza e e municipale hanno effettuato controlli presso numerosi esercizi pubblici di piazza Vittorio, via Pescatore e piazza Emanuele Filiberto.

Davanti a un locale di piazza Emanuele Filiberto è stato accertato un folto assembramento di avventori, a cui non è stato garantito il necessario distanziamento sociale. Diversi clienti non stavano utilizzando le mascherine e all’ingresso del locale non sono stati controllati i greenpass. Per questi motivi, il titolare del locale è stato sanzionato e il locale è stato chiuso per 5 giorni.

Altra chiusura in via Desana, stavolta ad opera della Divisone PAS; i poliziotti hanno controllato un circolo in possesso di segnalazione certificata inizio attività per apertura attività somministrazione. All’interno erano presenti un centinaio di persone; solo uno dei soci non era in possesso della certificazione verde, pertanto è stato sanzionato per la somma di 400 euro mentre il Presidente del circolo, in considerazione dell’omesso controllo e poiché non indossava la mascherina, ha avuto una a sanzione da 800 euro. I poliziotti hanno anche riscontrato la mancanza del registro soci per finalità sanitarie, obbligatorio per gli ultimi 14 giorni, e che nel locale si stava svolgendo una vera e propria festa danzante. Il circolo è stato pertanto chiuso per 5 giorni.