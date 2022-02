"Siamo vegani, diciamo no al vaccino Covid perché testato sugli animali"

"Noi - spiega Tony Curcio, presidente di AVI e CADAPA, in sit-in in piazza Castello - non siamo no-vax, infatti ci curiamo con farmaci generici, che non sono testati sugli animali".

In UK dibattito sui vaccini

"Noi chiediamo - aggiunge - lo stato di obiettori di coscienza sul vaccino contro il Covid perché è testato sugli animali, non per motivi complottisti. Da anni combattiamo contro la vivisezione". Negli scorsi mesi in Inghilterra, patria dei diritti, si era acceso un grosso dibattito sull'esenzione per i vegani dal siero anti Covid.