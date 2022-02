Al Piccolo Teatro Comico, al via la rassegna "Alchemy"

"Così comincia il mio ultimo spettacolo sulle nuove realtà del mondo contemporaneo, in lentanripresa dopo la pandemia. Lo Smartworking si è ormai impiantato in modo definitivo nelle nostre vite. Si cerca di conciliare la vita familiare con quella lavorativa, di fare il pane (che è diventata ormai una mania) rispondendo alle mail, di allattare durante le riunioni da remoto, di gestire contemporaneamente gli sbalzi d’umore dei figli adolescenti con quelli del capo e dei colleghi".

"Quali sono gli effetti psicologici di un tale stress? Per esempio diventare dipendenti da un robottino domestico e dialogare con lei come fosse una fidanzata. Anche tu metti gli sfondi di Manhattan per darti un tono, anche tu non ti accorgi che tra i destinatari della tua e-mail c’è anche il tuo capo e lo deridi sfacciatamente, anche tu non ce la fai più a sopportare tutta la famiglia che lavora in casa? Benvenuto nell’era del pane fatto in casa".