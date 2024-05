Autolavaggio faceva (abusivamente) anche il gommista: le attrezzature sequestrate dalla Polizia locale di Nichelino

Il Nucleo di Polizia Commerciale di Nichelino, che negli ultimi tempi ha incrementato i controlli sulle iniziative pubblicitarie, ha verificato che l'insegna di un autolavaggio risultava priva della necessaria autorizzazione comunale.

La scoperta fatta durante un controllo

Accedendo all'interno dei locali per la contestazione, venivano notati strumenti da lavoro, in particolare, una struttura utilizzata per gli pneumatici, che facevano presumere che l'autolavaggio esercitasse anche l'attività di gommista. Verificata l'assenza dell'iscrizione all'apposito registro meccatronici, tenuto dalla Camera di Commercio, al titolare venivano contestate una serie di violazioni e posta sotto sequestro l'attrezzatura.

Segnalazione alla Guardia di Finanza

La posizione dell'impresa a questo punto verrà segnalata al Comando della Guardia di Finanza per gli opportuni approfondimenti fiscali.