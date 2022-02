Non si ferma la protesta degli studenti: occupato l’Istituto Bodoni Paravia

Non si placa la protesta degli studenti torinesi, che continuano a occupare le scuole a seguito della morte di Lorenzo Parelli, il 18enne della provincia di Udine deceduto nell’ultimo giorno di stage.

Stamattina è toccato all’Istituto Bodoni Paravia di via Ponchielli, dove gli studenti hanno proclamato l’autogestione. "Abbiamo concordato con gli studenti che l’occupazione andrà avanti in una parte della scuola che consente di avere spazi arieggiati - spiega la dirigente scolastica Elena Maria Garrone - ho però già notato personalmente che stanno rispettando le norme covid e di sicurezza. Ho di fronte studenti che sembrano ragionevoli, vogliono proseguire fino a venerdì e spetterà a loro assumersi le responsabilità nel caso scelgano di restare la notte, considerando che i corsi serali terminano alle 22.30, siamo in una zona periferica e già in passato abbiamo subito furti".

Riguardo alle motivazioni della protesta, la dirigente aggiunge: "Da studentessa ho vissuto i movimenti degli anni Settanta quindi noto con piacere che i ragazzi stanno toccando problemi che meritano riflessioni precise, come i Pcto e l'esame di Stato. La scuola di fatto non può controllare come si svolgono quotidianamente gli stage in azienda. Anche sulla necessità di farli bisogna riflettere visto che in questi anni di pandemia non sono più stati un requisito per l’ammissione all'esame finale. Temi che richiedono una riflessione e posizione anche se da dirigente non entro nel merito di quale debba essere quella giusta. Di certo con la pandemia una parte della scuola Italiana ha mostrato le sue debolezze".