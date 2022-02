Da Sanremo a Torino, secondo i PanPers la canzone di Mahmood e Blanco diventa "Delivery". E fa boom sui social

La scena finale, con il rider che pedala sotto le luci d'artista di Luigi Stoisa ("Noi"), spiega tutto. Sia la "cornice" torinese della parodia, sia il titolo - Delivery - scelto dal duo comico di Cumiana dei PanPers per raccontare a modo loro "Brividi", la canzone che ha vinto l'ultima edizione del Festival di Sanremo, cantata da Mahmood e Blanco.



Il video, pubblicato nelle scorse ore sul canale Youtube che ha oltre un milione di followers, ripropone la melodia sanremese facendo però satira su un fenomeno sempre più diffuso ai giorni nostri: l'utilizzo crescente della consegna di cibo a casa - non solo per necessità, ma spesso per pigrizia - e le condizioni in cui si trovano a lavorare le persone che, inforcata la bicicletta, devono consegnare l'ordinazione affrontando meteo, strade, intoppi e (spesso) la maleducazione del cliente.

Un successo, con pioggia di commenti e di like ("Meglio dell'originale"). Ma anche un retrogusto amaro. A conferma che si può far ridere, ma anche gettare un po' di sale su ferite aperte. Non per nulla, spiega una scritta alla fine del video, "Tutti i ricavi del video saranno devoluti all'associazione riders Italia".