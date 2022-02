Ladri in azione al Golf Club delle Vallere a Moncalieri

La struttura è coperta dal servizio di videosorveglianza, probabile che dalle immagini i carabinieri possano trovare elementi utili alle indagini per risalire all'identità dei ladri.

Il bottino, ancora non esattamente quantificato, è comunque di alcune migliaia di euro, tra le attrezzature sportive trafugate e gli alimenti del ristorante portati via. La sgradita sopresa è stata scoperta da soci del circolo la mattina seguente.

Nella notte tra martedì e mercoledì ladri in azione a Moncalieri . Preso di mira il Golf Club delle Vallere : ignoti hanno forzato una porta e hanno fatto razzia, mettendo a soqquadro i locali.

Sabato sera, invece, i militari dell'Arma non hanno fatto in tempo ad arrivare all'esterno del Bingo, dove una persona chiaramente ubriaca aveva iniziato ad importunare tre persone, fino allo sputo che ha fatto scattare la rissa. Ma l'uomo che aveva generato tutto si è allontanato prima dell'arrivo di carabinieri e ambulanza.