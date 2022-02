Giornata del ricordo, Montaruli (FdI): “In Circoscrizione 4 il negazionismo della sinistra sulle vittime delle foibe"

"Grave che la quarta circoscrizione di Torino su esplicita richiesta di Fdi non dia seguito alla legge nazionale istitutiva del Giorno del ricordo. Con una mozione dei consiglieri Maggia e Marascio si chiedeva l’ottemperanza alla norma nazionale e intitolazione della sala consiliare a Norma Cossetto. E’ stata votata per parti separate e quindi non ci sono fraintendimenti : la circoscrizione a trazione sinistra ha detto che non darà seguito agli obblighi di legge. E’ un fatto grave che puzza di negazionismo che denunceremo in ogni sede anche parlamentare con un’interrogazione". A dirlo è stata la parlamentare di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli, in merito alla Giornata del ricordo che si celebra oggi.

"Se ci sbagliamo la circoscrizione intervenga immediatamente per smentire e attivarsi per la celebrazione di questa giornata. Altrimenti saremo noi, a nostre spese, a celebrare la memoria di Norma Cossetto e di chi subì le peggiori atrocità, invitando anche i partiti di centrodestra che ne hanno dimenticato il martirio".