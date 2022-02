Giornata del Ricordo, polemica in Circoscrizione 4. Fratelli d'Italia: "Negate iniziative sulle Foibe"

Polemica nella giornata di ieri, mercoledì 9 febbraio, durante il Consiglio della Circoscrizione 4. Bocciata la mozione di Fratelli d’Italia, presentata dal consigliere Luca Maggia e dal capogruppo Raffaele Marascio , con la quale si chiedeva che, in occasione del Giorno del ricordo , la Circoscrizione, in ottemperanza alla legge n. 92 del 30 marzo 2004, ponesse in essere iniziative sul territorio e progetti didattici nelle scuole di ogni ordine e grado attraverso dibattiti e convegni per ricordare i martiri delle foibe. Nel secondo punto i consiglieri chiedevano poi che fosse disposta l’ intitolazione di un’aula della Circoscrizione a Norma Cossetto, giovane donna violentata e poi infoibata, ma anche questo punto ha trovato la votazione contraria dell’aula.

"L’ennesimo oltraggio alla memoria dei martiri delle foibe è stato compiuto. È vergognoso e inaccettabile che la sinistra decida di impedire il ricordo di chi fu ucciso con la sola colpa di essere Italiano, adducendo motivazioni pretestuose e prive di ogni ragionevolezza - dichiarano i consiglieri -. Non possiamo in alcun modo accettare tanta cecità di fronte ad una legge chiara che prevede altrettante azioni da mettere in campo per ricordare le vittime delle foibe. Qualcuno ancora oggi vorrebbe provare a nascondere i crimini compiuti dal regime di Tito sul confine orientale ai danni di una parte del popolo italiano che fu costretto a subire una vera e propria pulizia etnica’’ - continuano - ‘’La strada per giungere ad una memoria condivisa nel giorno del ricordo è ancora molto lontana, ma non molleremo di un centimetro perché non svanisca il ricordo di chi morì con la sola colpa di essere Italiano".