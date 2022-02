Green Pass, azione dimostrativa di disubbidienza di Ugo Mattei e del prof. Tutino

Il Prof. Ugo Mattei ha chiesto di ritirare una raccomandata personale, ma gli è stato impedito di farlo, dal momento che non intendeva esibire il lasciapassare, detto Green Pass.

Poiché la sottrazione della posta costituisce ipotesi di reato, ovvero appropriazione indebita ai danni del destinatario, il Professore ha fatto intervenire polizia e carabinieri, per verbalizzare l'accaduto.

Davide Tutino si è quindi recato al Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi”, portando con sé una lettera aperta in sostegno del personale sospeso. Alla presenza dei docenti e degli studenti, che lo hanno accolto, ne ha letto il testo (allegato di seguito al comunicato). Subito dopo, nell’atrio del Conservatorio, sono sopraggiunte le forze dell'ordine, di cui era stato chiesto l’intervento, poiché il Professore aveva fatto ingresso nel Conservatorio dichiaratamente senza Green Pass.

Alle 14.20, rilasciato dalle forze dell'ordine, il Professor Tutino insieme agli studenti si è recato ad un incontro di fronte al Politecnico di Torino, al termine del quale ha affermato: "avrò bisogno di un sacco a pelo per la notte ".

Il Professore, infatti, è arrivato a Torino giovedì 10 febbraio, ha raggiunto l’Hotel presso cui aveva prenotato una stanza, ma gli è stato impedito di usufruirne, poiché sprovvisto di Green Pass. Quindi, ha atteso la polizia presso l'accoglienza dell'albergo e, rifiutatosi di uscire, ha pernottato nella hall, riposando un po’ per terra e un po’ su un divanetto.

"Ci ricorda la nostra condizione di uomini e di disobbedienti", egli afferma. E cita il Vangelo di Matteo: "Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo."

Poi si sofferma sul valore della disobbedienza: "Uno spettro si aggira per Torino e per il mondo: lo spettro del diritto, lo spettro della resistenza a un potere disumano e fuorilegge.

Disobbedendo mostriamo il volto violento del lasciapassare di Stato, per cui in Italia, senza alcuna motivazione sanitaria, un cittadino sano non può esercitare i propri diritti umani e costituzionali.