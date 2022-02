Fuga di gas nel cuore della notte in piazza Castello: deviate per sicurezza 4 linee di GTT

Allarme fuga di gas, dalle 4 di stanotte in piazza Castello e tram e bus deviati per sicurezza. È successo nelle scorse ore, proprio nel cuore di Torino e le modifiche alla viabilità interessano alcune linee come il 13, il 15, il 55 e il 56.

In particolare, secondo quanto riferisce Gtt, la Linea 13 è deviata da inizio servizio in entrambe le direzioni da piazza Statuto, corso Principe Eugenio, corso Regina Margherita, Giardini Reali, Via Po, percorso normale.

Linea 15 deviata in direzione Sassi-Coriolano: da via Cernaia, piazza XVIII Dicembre, piazza Statuto, corso Principe Eugenio, corso Regina Margherita, Giardini Reali, Via Po, percorso normale. In direzione Lesna-Brissogne via Po, Giardini Reali, corso Regina Margherita, Via Milano, via P. Micca, Percorso normale.





Linea 55 deviata in direzione Farini: da via Cernaia, via XX Settembre, Regina Margherita, Giardini Reali, Via Po, percorso normale. In direzione Grugliasco via Po, Giardini Reali, corso Regina Margherita, Via Milano, via P. Micca, Percorso normale.