Consigli per affrontare un trasloco internazionale

Cosa comporta un trasloco all’estero?

Traslocare è senza dubbio un cambiamento che porta con sé emozioni e preoccupazioni. Ecco perché una buona organizzazione sarà alla base di un trasloco veloce ed efficiente che non comporterà grossi grattacapi. In questo articolo forniremo alcuni utili consigli per traslocare all’estero senza problemi.

Valutare cosa portare con noi

Fino a quando non si affronta un trasloco, difficilmente ci si rende davvero conto di quanti oggetti ed elementi d’arredo ci sono nella nostra casa. Forse non sarà davvero necessario portarli tutti con noi. Agire con largo anticipo ridurrà di molto il nostro stress. Partiamo dai mobili e dagli arredi. Ci converrà davvero portarli con noi o potremo cercare di venderli per poi ricomprarli nella nuova destinazione?

Che dire degli oggetti e delle suppellettili che occupano spazio e che magari non abbiamo utilizzato così frequentemente negli ultimi tempi? Anche in questi casi potremo valutare se metterli in vendita o regalarli a parenti o amici. In questo modo potremo fare una prima cernita per valutare quello che dobbiamo realmente spedire.

Preparare gli scatoloni o i pallet

A questo punto potremo iniziare a preparare gli scatoloni per il trasloco. Assicuriamoci di utilizzare dei cartoni in buono stato, che siano in grado cioè di sopportare urti e sollecitazioni. L’imballaggio è una delle fasi più importanti per assicurarci che nessun oggetto vada rotto durante il trasporto. Non lasciamo spazi vuoti tra gli oggetti, ma riempiamoli con del materiale da imballaggio.

Nel caso di spedizioni che superano i 70 kg dovremo preparare un pallet.

Cercare uno spedizioniere affidabile

Il metodo più comodo per traslocare all’estero è quello di servirsi di una compagnia di spedizioni. Su https://www.spedizionecomoda.it/ potremo facilmente trovare un servizio di spedizione che fa al caso nostro. Si tratta di una piattaforma di comparazione di preventivi online. In questo modo non dovremo contattare noi diversi corrieri per capire quello che fa il prezzo migliore. Organizzare una spedizione online è davvero il metodo più semplice, economico e sicuro per spedire pacchi. Non dovremo far altro che seguire i consigli forniti dalla piattaforma stessa.

Assicuriamoci di avere la documentazione necessaria

Questo punto è importantissimo per non avere problemi alla dogana. La mancanza della documentazione richiesta dal paese in cui i nostri pacchi dovranno entrare potrebbe comportare un blocco e successivamente il pagamento di una penale per risolvere la situazione.

Prepariamo la nuova abitazione

Qualche giorno prima che i nostri scatoloni arrivino a destinazione, assicuriamoci che la nuova abitazione sia pronta. Potremmo contattare qualcuno di fidato sul posto che pulisca a fondo la casa 2 o 3 giorni prima del nostro arrivo. Sarebbe un inutile stress abbinare al tipico disordine di un trasloco in corso la mancanza di pulizia nelle stanze. Non dimentichiamoci anche di attivare le utenze con il giusto anticipo. In alcuni casi potrebbero volerci diversi giorni prima che vengano riattivati i servizi di elettricità e riscaldamento.

A questo punto sappiamo quello che basta per affrontare con serenità il nostro trasloco.