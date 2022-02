A San Valentino, "Taxi mon amour" in piazza Castello per promuovere il servizio di trasporto pubblico

San Valentino in Piazza Castello con Taxi mon amour! per promuovere il servizio di trasporto pubblico della cooperativa Taxi Torino.

Taxi mon amour! nasce come dichiarazione dei tassisti torinesi per il proprio lavoro che, nel giorno dedicato agli ‘innamorati’, si allarga alla città e a tutti coloro che vogliono conoscere più da vicino questa professione. Un'iniziativa che viene da una categoria pesantemente penalizzata dalla pandemia, ma che proprio in questo periodo ha moltiplicato le iniziative a favore dei torinesi.

Dopo la distribuzione di pane e pasti ai più bisognosi, l’impegno per il trasporto ai centri vaccinali e la creazione della flotta salvavita di "Taxicardia" (taxi con defibrillatori a bordo), lunedì 14 febbraio i guidatori delle auto bianche scendono in piazza per incontrare gli utenti e incentivare l'utilizzo delle 1.446 vetture dislocate nei punti strategici della città, che assicurano un servizio H24 in ogni giorno dell'anno. Inoltre tutte le coppie che prenoteranno un taxi con il codice TAXIMONAMOUR da e verso un locale o un ristorante, potranno godere di uno sconto di 5 €.

“Un modo per ribadire il ruolo dei taxi come servizio pubblico ma anche di far sentire la nostra vicinanza ai torinesi in un momento che deve vedere la nostra comunità unita di fronte a un problema comune” sottolinea Alberto Aimone-Cat, Presidente Taxi Torino.