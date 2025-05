“Torino Storia” festeggia i 100 numeri con la filatelia

La rivista "Torino Storia", nata nel 2015, celebra nella splendida cornice di Palazzo Barolo un traguardo storico, dove l’amore per la ricerca e per la città di Torino viene raccontata in una prestigiosa e preziosa rivista.

Dieci anni di passione

Torino Storia nasce come rivista mensile grazie ad una “scommessa” con i lettori ovvero raccogliere almeno mille manifestazioni d’interessa attraverso la sottoscrizione di un abbonamento. Scommessa vinta se ora Torino Storia è arrivata a contare 100 numeri. Un racconto di Torino che, attraverso la descrizione e gli approfondimenti storici, la ricerca di immagini, la ri-scoperta di protagonisti del passato uniti ad un rigore storico, hanno lasciato una traccia come le 10 uscite all’anno, distribuite in oltre mille edicole, ne hanno certificato il successo. Dall’antichità al Novecento, la visione spazia su un arco temporale importante, che ha visto l’evoluzione della città attraverso eventi e personaggi che l’hanno resa unica.

Edito da Riccadonna Periodici, è diretto da Alberto Riccadonna, giornalista e direttore anche del settimanale diocesano “La voce e il Tempo” e portavoce dell’Arcivescovo di Torino Mons. Roberto Repole, che ci racconta la sua emozione in questo momento importante per la sua rivista:

“Si tratta di un epilogo dellacollezione che celebriamo con un numero tondo: 10 anni di pubblicazioni, 10mila pagine dedicate a Torino. Un tratto di strada che abbiamo condiviso con i nostri lettori nel racconto delle notizie storiche sulla città, con un costante riverbero sul presente”.

La sottolineatura filatelica

Per porre un sigillo indelebile nel racconto di Torino Storia, Riccadonna Periodici ha chiesto a Poste Italiane un servizio temporaneo per la realizzazione di uno speciale annullo filatelico. Il 14 maggio prossimo, a Palazzo Barolo (Via delle Orfane 7/a) sarà possibile ottenere l’annullo. Realizzato in formato ovale orizzontale, riproduce la stilizzazione del profilo della città di Torino ed è completato dalla scritta “Torino Storia – luoghi, immagini, protagonisti – 2015-2025 decimo anniversario pubblicazione – 14.5.2025 – 10121 Spazio Filatelia Torino”. Saranno inoltre disponibili delle bellissime cartoline filateliche, sempre realizzate da Poste Italiane, che in un’accattivante composizione fotografica richiamano visivamente luoghi, immagini e protagonisti raccontati in questi dieci anni dalla rivista.

La splendida location sarà accessibile dalle ore 16,30 alle ore 18,00 o dalle 18,00 alle 19,30 (opzione per evitare affollamenti) con ingresso gratuito alla sola manifestazione di Torino Storia;

Ingresso a pagamento (8 euro in loco, o gratis con Abbonamento Musei) per la visita con guida agli ambienti aulici: gli appartamenti dei Marchesi, le stanze di Silvio Pellico, la sala del Consiglio dell’Opera Barolo.

La postazione di Poste Italiane sarà attiva dalle ore 17,30 alle ore 19,30. Dopo l’utilizzo del 14 maggio l’annullo sarà comunque disponibile per i successivi 60 giorni presso lo Spazio Filatelia di Via Vittorio Alfieri 10 – Torino, al termine dei quali verrà depositato presso il Museo della Comunicazione di Roma.

La citazione di Orwell, all’interno del sito della rivista “… chi controlla il passato, controlla il futuro. Chi controlla il presente controlla il passato…” riassume perfettamente modalità e stile di chi da dieci anni si occupa intensamente di mantenere viva la memoria di una città e della sua storia che ogni giorno riscrive le proprie pagine.