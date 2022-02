Controlli nelle aree della movida, clienti e gestori senza mascherina: chiusi 4 locali

Controlli della Questura nelle zone della movida per prevenire e multare condotte irregolari di esercenti ed avventori, oltre a il rispetto delle disposizioni contro il Covid-19. L'attività degli agenti si è concentrata soprattutto a San Salvario e piazza Vittorio Veneto, dove sono state riscontrate diverse irregolarità.

Nel dettagli sono stati chiusi quattro locali, per cinque giorni, per violazioni delle norme per contenimento della pandemia. Le attività commerciali si trovano uno in via Matteo Pescatore, due in corso Marconi e uno in via San Tommaso. Quest’ultima chiusura è stata operata dalla Polizia Municipale. In tutti i casi i clienti e i proprietari non indossavano la mascherina.

Si valuterà ora se i locali sono già stati oggetto di sanzioni in passato ai fini della contestazione della recidiva.