Mompantero, parapendio precipita in fase di decollo: un ferito lieve

Intorno alle 16.15 due alpinisti hanno chiamato dalla cima della cascata di ghiaccio denominata Cascatone del Boucher a Sauze di Cesana, dichiarando di essere bloccati e non in grado di scendere a valle. Sul posto è stato inviato il Servizio Regionale di Elisoccorso il cui tecnico del Soccorso Alpino a bordo è stato verricellato sulla cascata e ha proceduto con il recupero dei due malcapitati che sono stati riaccompagnati a valle illesi.

Intorno alle 17, è giunta un'altra chiamata di emergenza dalla cima del Rocciamelone, nel comune di Mompantero, per un parapendio precipitato in fase di decollo. Data l'ora tarda e le condizioni meteo incerte, sono state mobilitate le squadre a terra di 4 stazioni, ma l'eliambulanza del Servizio Regionale di Elisoccorso è riuscita a raggiungere il luogo dell'incidente e a recuperare l'infortunato lieve e i due compagni rientrando in base appena in tempo prima dell'arrivo del buio.