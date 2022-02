La signora si è sentita male in via Superga

Una donna di 59 anni è morta questa mattina a Nichelino, a seguito di un malore, mentre si trovava alla guida della sua Peugeot. La vittima, residente a Carignano, si era fermata con la macchina in via Superga all'angolo con via Sassari accusando un forte mal di testa.

La 59enne ha poi perso conoscenza: sul posto è arrivato il 118, ma purtroppo per la donna non c'è stato nulla da fare.