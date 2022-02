Ubriachi, dopo lite lanciano bottiglie contro le vetrate di un locale in piazza Santa Giulia

Cinque ragazzi, uno dei quali minorenne, sono stati denunciati dopo una lite la scorsa notte in piazza Santa Giulia. Le accuse dei Carabinieri, che sono intervenuti verso le 3.30, sono danneggiamento e minacce aggravate.

I giovani, secondo quanto ricostruito dai militari, erano tutti ubriachi e hanno discusso con un addetto alla sicurezza del "Rough". Dopo la lite il gruppo ha preso di mira il locale, scagliando verso le vetrate delle bottiglie di vetro. Uno di loro, dopo aver preso un basamento in cemento, lo ha utilizzato come ariete per cercare di sfondare la porta.