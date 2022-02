Via Sospello, vede due uomini entrare in un appartamento e lancia l'allarme: arrestati

Sono le 22.30 quando un residente in via Sospello vede dal balcone di casa due persone che cercano di introdursi in un appartamento della via. Sul posto arrivano le volanti della Polizia.

Gli agenti appurano che uno dei due è sul balcone dell’appartamento al piano rialzato che tenta di forzare le persiane, mentre il suo complice funge da palo. I due a questo punto si danno alla fuga, nascondendosi nello stabile. Un tentativo che non è riuscito poiché sono stati fermati dagli agenti. Uno dei due, un 25enne rumeno, è stato anche denunciato per il possesso di numerosi arnesi da scasso e di un coltello a serramanico.